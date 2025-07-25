Под Астраханью завершается капитальный ремонт Трехпротокской школы за 71 млн

В селе Три Протока Астраханской области подходит к завершению капитальный ремонт МКОУ «Трехпротокская СОШ» на ул. Ленина, 95. Об этом журналистам сообщил глава Приволжского муниципального района Дмитрий Мазаев.

Здание школы было введено в эксплуатацию в 1987 году. По данным на 1 сентября прошлого года, в образовательном заведении обучалось 710 человек. Тендер на капитальный ремонт стоимостью 70,9 млн руб. (из них 16,7 млн руб. из средств муниципального бюджета) был объявлен в январе этого года. В феврале конкурс выиграло астраханское ООО «Строймаркет», предложившее за контракт 68,8 млн руб., указано на «Госзакупках».

ООО «Строймаркет» зарегистрировано в 2015 году в поселке Володарский Астраханской области. Основной вид деятельности фирмы — розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Компанией владеют Имран Бабаев и Мурад Ахундов. Выручка юрлица на конец прошлого года составила 83 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб. Стоимость чистых активов — 52 млн руб.

Согласно контракту, работы на объекте требуется завершить до 11 ноября этого года. Однако ремонт здания проходит в более быстром темпе — сейчас готовность составляет 80%. В настоящее время почти окончена отделка фасада здания, внутри продолжаются демонтажные и монтажные работы. Господин Мазаев полагает, что к 1 сентября работы будут завершены.

Кроме того, к финалу подходит строительство «умной» спортивной площадки на территории Трехпротокской школы. Начальная максимальная цена аукциона составляла 24,1 млн руб. В феврале 2023 года был заключен контракт стоимостью 18,2 млн руб. с тем же подрядчиком, который сейчас ремонтирует здание школы.

Для обустройства спортплощадки региональный минспорта приобрел спортивно-технологическое оборудование на 16 млн руб. Территория включает мини-футбольное поле с искусственным покрытием, четыре круговые беговые дорожки, шесть прямых беговых дорожек, площадки для баскетбола и волейбола, трибуну на 100 мест, спортивный городок: зона воркаута для взрослых и детей. Отдельно глава района отметил, что на спортплощадке предусмотрен доступ к интернету, «чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений».

Нина Шевченко