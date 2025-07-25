В Екатеринбурге открылась выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы»
В музейно-выставочном центре «Дом Покровских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) открылась выставка «Горнозаводские умельцы», посвященная народным художественным промыслам Урала.
Среди экспонатов — нижнетагильские расписные подносы, изделия в технике урало-сибирской росписи, художественные работы из стекла и керамики, а также произведения уральской камнерезной и ювелирной школ. Сразу после открытия прошли мастер-классы по гравюре по стали и росписи подносов в традициях нижнетагильской школы.
Выставка проходит уже во второй раз. По словам организаторов, она стала ежегодной традицией.
География участников охватывает Магнитогорск, Златоуст, Черноисточинск, Нижний Тагил и Екатеринбург. Свои работы представили мастера и студенты Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и Уральского государственного горного университета.
«Мы представляем сегодняшний срез декоративного искусства Урала. Произведения не всегда однозначные, но это поиск. Это то, что связывает историю и наше будущее. Поиск идет в одном направлении, которое можно определить как конкретный уральский художественный код»,— рассказал организатор выставки Алексей Попов.
Выставка продлится до 28 сентября.