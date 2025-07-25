В Екатеринбурге открылась выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы»

В музейно-выставочном центре «Дом Покровских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) открылась выставка «Горнозаводские умельцы», посвященная народным художественным промыслам Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы» Фото: Полина Бабинцева Выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы» Фото: Полина Бабинцева Выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы» Фото: Полина Бабинцева Следующая фотография 1 / 3 Выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы» Фото: Полина Бабинцева Выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы» Фото: Полина Бабинцева Выставка народных промыслов «Горнозаводские умельцы» Фото: Полина Бабинцева

Среди экспонатов — нижнетагильские расписные подносы, изделия в технике урало-сибирской росписи, художественные работы из стекла и керамики, а также произведения уральской камнерезной и ювелирной школ. Сразу после открытия прошли мастер-классы по гравюре по стали и росписи подносов в традициях нижнетагильской школы.

Выставка проходит уже во второй раз. По словам организаторов, она стала ежегодной традицией.

География участников охватывает Магнитогорск, Златоуст, Черноисточинск, Нижний Тагил и Екатеринбург. Свои работы представили мастера и студенты Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и Уральского государственного горного университета.

«Мы представляем сегодняшний срез декоративного искусства Урала. Произведения не всегда однозначные, но это поиск. Это то, что связывает историю и наше будущее. Поиск идет в одном направлении, которое можно определить как конкретный уральский художественный код»,— рассказал организатор выставки Алексей Попов.

Выставка продлится до 28 сентября.

Полина Бабинцева