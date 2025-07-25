РФ запросила заседание СБ ООН для обсуждения попыток срыва переговоров с Украиной

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 31 июля для обсуждения попыток сорвать переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», — заявил господин Полянский на заседании СБ ООН 25 июля (цитата по ТАСС).

Источник агентства во всемирной организации сообщил, что Россия запросила заседание и оно будет включено в расписание. На заседании 31 июля, по словам господина Полянского, российская сторона предложит сосредоточить внимание на действиях, которые препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта.