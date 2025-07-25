Госсектор стал самой популярной целью кибершпионов

В первом полугодии на долю госсектора пришлось 29% от всех кибератак, совершаемых ради шпионажа. Ранее этот показатель составлял 17%. Об этом сообщили «Ъ» специалисты по информационной безопасности BI.ZONE.

В тройку самых атакуемых отраслей вошли инженерия (13%) и IT (8%). По данным ведущего аналитика исследовательской группы Positive Technologies Яны Авезовой, частым атакам также подвергается промышленность и энергетика. «Рост кибершпионажа в отношении российских организаций — это не случайный процесс в связи с геополитической обстановкой»,— отметила она.

По словам замглавы ГК «Гарда» Рустэма Хайретдинова, из-за действий кибершпионов инновационные компании теряют прибыль, а их конкуренты выпускают новые продукты без больших инвестиций. Похищенные данные продаются или раздаются бесплатно в дарквебе. Из-за этого бизнес может потерять доверие клиентов и потерять инвесторов, подчеркивают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра в атаку».