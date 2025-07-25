В Черноземье 26 июля будет облачно и дождливо, до +29°С

В субботу, 26 июля, во всех регионах Черноземья прогнозируется пасмурная погода и осадки. Температура будет варьироваться от +13°C до +29°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток будет облачно. В темное время суток ожидается без дождя, до +19°C. Днем — дождь, до +29°C.

В Воронеже прогнозируют облачную погоду. Ночью будет без дождя, до +18°C. Днем ожидается небольшой дождь, до +28°C.

В Курске синоптики на протяжении суток ожидают облачную погоду. Ночью будет небольшой дождь, до +18 °C. Днем дождь усилится, до +25°C.

В Липецке в темное время будет облачно, без осадков, температура снизится до +15°C. Днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура поднимется до +27°C.

В Орле ночью будет облачно, небольшой дождь, до +17°C. Днем дождь усилиться, будет облачно с прояснениями, до +25°C.

В Тамбове ночью будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура — до +13°С. Днем ожидается малооблачно, без осадков, до +26°С.

Ульяна Ларионова