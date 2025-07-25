Франция и США пообещали Сирии помочь с переходным процессом

Франция и США пообещали укрепить сотрудничество с Сирией в вопросе борьбы с терроризмом и помочь новым сирийским властям обеспечить политический переходный процесс. Об этом стороны условились на трехсторонней встрече министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро с главой МИД в переходном сирийском правительстве Асаадом аш-Шибани и спецпредставителем США на Ближнем Востоке Томом Барраком.

Стороны договорились «укреплять сотрудничество в совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и усилить возможности сирийского правительства по решению проблем безопасности посредством государственных институтов», говорится в тексте заявления, размещенного на сайте МИД Франции по итогам переговоров.

Представители Франции и США также пообещали помочь властям Сирии в обеспечении переходного процесса. Как сообщается в заявлении МИД Франции, следующий раунд консультаций по этому вопросу между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами (СДС) должен пройти в Париже. На встрече планируется обсудить реализацию соглашения от 10 марта.

10 марта новые сирийские власти заключили соглашение с СДС — курдской администрацией, контролирующей районы северо-востока Сирии. Соглашение предполагает интеграцию всех гражданских и вооруженных структур в общесирийские государственные институты.

Анастасия Домбицкая