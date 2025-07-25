МЧС готово эвакуировать пострадавших при взрыве в Саратове на лечение в Москву

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово предоставить самолет для эвакуации пострадавших при взрыве газа в Саратове на лечение в Москву. По его словам, в подмосковном Жуковском в готовности к вылету находится самолет МЧС с медицинскими модулями.

Слова министра приводит ТАСС. Со ссылкой на оперативные службы агентство также сообщает об увеличении числа пострадавших до 10. Все они проходят лечение амбулаторно.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На данный момент известно о шести погибших, включая ребенка. Поисково-спасательная операция продолжится ночью. На месте в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские. Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения. В регионе введен режим ЧС.

Полина Мотызлевская