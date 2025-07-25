Общественная палата напомнила о штрафах за отказ сообщить ГИБДД о смене прописки

Автовладельцы должны в течение 10 дней сообщать в ГИБДД о смене постоянной регистрации по месту жительства, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если гражданин, у которого есть личный транспорт, сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить ГАИ»,— сказал он. При нарушении этого правила применяется штраф в 1,5-2 тыс. руб.

В связи с чем Евгений Машаров сделал заявление неизвестно, многие СМИ подали эту информацию, как нововведение. Никаких изменений в правила регистрации транспортных средств и соответствующее законодательство не вносились. Санкции, о которых сказал господин Машаров, прописаны в статье 19.22 КоАП «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок». Поправки в нее не вносились с 2016 года.

Иван Буранов