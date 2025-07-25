Премьеры прошлись по воде

В пятницу, 25 июля, на курорте Манжерок (Республика Алтай) состоялось пленарное заседание Международной экологической конференции с участием премьер-министров России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, и Таджикистана. Речь преимущественно шла об экологических проблемах, нуждающихся в совместных действиях стран, таких как обмеление Каспийского моря, нарастание дефицита воды в Центральной Азии и необходимость сокращения выбросов парниковых газов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной экологической конференции в Манжероке

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной экологической конференции в Манжероке

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На пленарное заседание конференции «Экологические вызовы: на пути к устойчивому развитию», которое прошло на алтайском курорте Манжерок, собралась довольно внушительная делегация: премьер-министры России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также зампред кабмина Туркмении. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что такая встреча дает возможность определить единые подходы к поиску баланса между охраной окружающей среды и социально-экономическим развитием стран.

По экологической повестке премьеры продемонстрировали редкое единодушие и готовность к реализации совместных проектов, отмечая, что сложности в этой сфере носят транснациональный характер.

Так, точки соприкосновения были намечены по проблемам Каспийского моря. По словам Михаила Мишустина, для прекращения его обмеления необходимо создать долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня воды и на ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия. Минприроды РФ, добавил он, уже работает в этом направлении, и Россия предлагает зарубежным коллегам присоединиться к процессу. Премьер Казахстана Олжас Бектенов также высказался за «решительные действия всех прикаспийских государств» для сохранения Каспия — пока, по его словам, «прогнозы ученых неутешительны».

Большинство представленных на конференции стран «водный вопрос» беспокоит и в более широком смысле: премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев напомнил прогноз Всемирного банка, предполагающий, что к 2050 году дефицит воды в Центральной Азии может достигнуть 20–30% от уровня необходимого потребления. Премьер Армении Никол Пашинян пояснил, что нехватка водных ресурсов ведет к снижению эффективности пастбищ, пахотных земель, уменьшению лесных ресурсов. По трансграничным водным бассейнам (их площадь на территориях РФ и сопредельных государств равна 3 млн кв. км) Михаил Мишустин предложил коллегам сотрудничать активнее и наладить мониторинг состояния таких водоемов.

Не забыли премьеры и о планах по сокращению выбросов парниковых газов в рамках обязательств стран по Парижскому соглашению: практически все главы правительств говорили о своих целях, а некоторые — и об их выполнении (например, Белоруссия свой план по сокращению к 2030 году выбросов на 35–40% уже перевыполнила). По словам Адылбека Касымалиева, развитым государствам, ответственным за 80% выбросов, необходимо «действовать в обеспечении климатической справедливости», в том числе за счет предоставления финансирования и технологий странам с низким уровнем эмиссии.

Также премьеры касались внутренней экологической повестки своих стран, в частности действий по охране редких животных, защите лесов и сокращению объема отходов. В РФ, как сообщил Михаил Мишустин, уровень вовлечения вторсырья в сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ вырос до 10%, за пять лет его планируется довести до 25%. В Белоруссии, по словам премьера Александра Турчина, уровень вторичного использования отходов производства, без учета крупнотоннажных, составляет около 90%, твердых коммунальных отходов — 40%. Минск планирует внедрить единую систему управления всеми видами отходов, и в итоге к 2040 году уровень их повторного использования планируется довести до 90%.

Евгения Крючкова