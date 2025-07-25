Объявлен тендер на строительство Дворца молодежи в Красноярске за 5,2 млрд руб.

Агентство госзаказа Красноярского края объявило тендер на разработку проектно-сметной документации и строительство Дворца молодежи в Красноярске. Стоимость контракта составила 5,19 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Источник финансирования — субсидия из краевого бюджета и средства ГПКК «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ). Заявки на участие в торгах принимаются до 13 августа.

Объект будет расположен на Предмостной площади. Под его строительство выделен земельный участок площадью более 49 тыс. кв. м, из которых Дворец молодежи займет 28,5 тыс. кв. м. В мае правительство региона опубликовало проект постановления, в котором указывалось, что часть территории будет отдана под КРТ. Реализацией займется ЦТЛ.

Согласно конкурсной документации, здание будет включать два корпуса. В первом расположится Дом молодежи площадью 12 тыс. кв м. В нем будут находиться многопрофильный зал концертного уровня, конференц-залы, выставочная галерея, коворкинг, центр обучения навыкам первой помощи, пространство студенческих отрядов, компьютерный клуб и т.д.

Второй корпус необходимо спроектировать в качестве центра технического творчества на площади 16,5 тыс. кв. м. Подрядчику предстоит разместить в здании помещения с тематическим разделением «авто», «медиа», «информационные технологии», «альтернативная энергетика», «промышленный дизайн», «материаловедение и нанотехнологии», «промышленная и прикладная робототехника», а также «беспилотные авиационные системы», «прикладная космонавтика» и другие. Кроме того, корпус должен включать спецполигон высотой три этажа на площади 1,9 тыс. кв.м, гараж и помещения гостиничного типа.

Ввести объект в эксплуатацию необходимо до 15 октября 2028 года. Функциональное назначение Дворца молодежи указано, как «объект культурно-досуговой деятельности».

Александра Стрелкова