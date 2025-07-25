Акции Puma упали на 15% после слабого квартального отчета

Котировки акций немецкого бренда спортивной одежды Puma упали на 15% после публикации слабых финансовых результатов за второй квартал и ухудшения годового прогноза.

Продажи во втором квартале составили €1,94 млрд — на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль рухнула: компания получила убыток в €13 млн против €117 млн прибыли за второй квартал годом ранее. Вместе с разовыми расходами и налоговыми списаниями чистый убыток составил €247 млн против прошлогодней чистой прибыли в €41,9 млн.

На этом фоне Puma пересмотрела годовой прогноз: теперь в компании ждут годовой убыток, тогда как ранее она рассчитывала на прибыль в диапазоне от €445 млн до €525 млн. Ожидается, что за год продажи снизятся как минимум на 10%.

Глава Puma Артур Хольд признал, что бренд «не оправдал собственных ожиданий», и пообещал перезапуск ассортимента. Среди проблем он выделил изменение каналов сбыта и американские тарифы, из-за которых компания, по ее собственным прогнозам, потеряет примерно €80 млн.

Семен Тумайкин