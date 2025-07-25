Число погибших в результате обрушения дома в Саратове увеличилось до шести
В результате частичного обрушения многоквартирного дома № 2 по ул. Блинова в Саратове из-за взрыва газа погиб еще один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасатели разбирали завалы и нашли мужчину, которого достали и передали врачам. Саратовец пролежал зажатым бетонными плитами в течение более шести часов. В МЧС подтвердили его смерть.
Ранее ведомство сообщало о трех погибших, затем их количество увеличилось до пятерых. Среди них один ребенок. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.