Число погибших в результате обрушения дома в Саратове увеличилось до шести

В результате частичного обрушения многоквартирного дома № 2 по ул. Блинова в Саратове из-за взрыва газа погиб еще один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели разбирали завалы и нашли мужчину, которого достали и передали врачам. Саратовец пролежал зажатым бетонными плитами в течение более шести часов. В МЧС подтвердили его смерть.

Ранее ведомство сообщало о трех погибших, затем их количество увеличилось до пятерых. Среди них один ребенок. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Павел Фролов