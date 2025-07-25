Куренков прибыл в Саратов на место взрыва газа в жилом доме

Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место взрыва в жилом доме в Саратове, передает корреспондент ТАСС. Ранее в МЧС сообщали, что лично проконтролировать работу экстренных служб на месте ЧП министр решил после доклада представителя саратовского МЧС.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи. Известно о шести погибших и семи пострадавших. В регионе введен режим ЧС.

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, поисково-спасательная операция продолжится и в ночные часы. В круглосуточном режиме на месте будут работать врачи и полицейские.

Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения на базе школы №3. Позднее их разместят в гостинице «Сокол». Общее число эвакуированных власти не называли.

Полина Мотызлевская