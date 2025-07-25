Донские депутаты предложили застройщикам возводить пожарные депо
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили обязать застройщиков возводить пожарные депо при освоении новых территорий, одновременно упростив процедуры строительства гаражей для частных домовладельцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Теперь при разработке градостроительных планов необходимо обязательно предусматривать строительство пожарных депо», — прокомментировал заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по строительству Сергей Михалев.
Согласно информации пресс-службы, депутаты решили упростить процедуры для частных застройщиков. При строительстве или реконструкции гаражей и хозяйственных построек на участках для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства проектную документацию готовить не потребуется.