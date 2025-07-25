Суд оштрафовал корреспондента “Ъ” за освещение пикета у Госдумы

Тверской районный суд Москвы оштрафовал корреспондента “Ъ” Божену Иванову на 20 тыс. руб. за нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Журналистка была задержана сотрудниками полиции 22 июля у здания Госдумы во время освещения одиночного пикета политтехнолога и экс-главы штаба Бориса Надеждина на президентских выборах Дмитрия Кисиева.

Напомним, в этот день Госдума рассматривала поправки о введении штрафов за поиск экстремистского контента. Господин Кисиев развернул плакат «За Россию без цензуры», после чего его увели сотрудники полиции. Сам Борис Надеждин также находился у входа в Госдуму, однако в пикете не участвовал и общался с депутатами. Ранее ему было отказано в проведении акции у стен парламента.