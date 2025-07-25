Подававшего признаки жизни мужчину достали из-под завалов дома в Саратове мертвым

Спасатели достали из под завалов на месте взрыва в жилом доме в Саратове тело шестого погибшего, сообщает МЧС. Он находился под бетонными плитами более шести часов и подавал признаки жизни.

Около 14:00 мск ТАСС сообщал, что МЧС обнаружило под завалами живого мужчину. Спустя два часа агентство сообщило, что его извлекли из-под обломков. Затем в МЧС заявили о гибели пострадавшего.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, поисково-спасательная операция продолжится и в ночные часы. В круглосуточном режиме на месте будут работать врачи и полицейские.

Полина Мотызлевская