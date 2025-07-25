Администрация в Дебесах выплатит компенсацию в пользу укушенного собакой ребенка

Кезский райсуд Удмуртии взыскал с администрации Дебесского района 30 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу 7-летнего ребенка, пострадавшего от укуса бродячей собаки, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Суд установил, что утром 6 апреля несовершеннолетний упал, катаясь на велосипеде недалеко от дома в селе Дебесы, после чего за руку его укусила бродячая собака. Отец увез несовершеннолетнего в местную районную больницу, где пострадавшему был поставлен диагноз «Укушенная рана левого предплечья».

Судебная инстанция пришла к выводу, что ребенок пострадал из-за ненадлежащего исполнения районной администрацией обязательств по обращению с бездомными животными, и взыскал с муниципалитета компенсацию морального вреда.