Пляжи Самары и Тольятти признаны непригодными для купания

За период с 18 по 25 июля на многих пляжах Самарской области выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Так, в Самаре признаны непригодными для купания волжские пляжи 1-й, 2-й, 4-й очереди, пляж в районе Загородного парка и пляж на спуске ул. Советской. В Тольятти — «Итальянский пляж», «Волжский замок» и пляж «Волна».

В Новокуйбышевске купаться не рекомендуется на двух пляжах озера Сакулино, в Чапаевске — на пляже озера Ильмень, в Васильевке Безенчукского района — на пляже реки Безенчук.

Управлением Роспотребнадзора даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды посредством установления аншлагов.

Алексей Алексеев