В ДТП на Костромской трассе под Туношной пострадали три человека

25 июля 2025 года в 15:00 на 18-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославском районе около села Туношна (дорога Ярославль — Кострома) произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным полиции, водитель автомобиля Hyundai 1959 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat, за рулем которого был мужчина 1982 года рождения. После столкновения Hyundai опрокинулся.

Три пассажира Hyundai получили травмы: женщины 1958 и 1985 годов рождения, а также мальчик 2012 года рождения. Судя по опубликованным кадрам и по данным Яндекс-карт, рядом с местом ДТП образовалась пробка. Госавтоинспекция расследует обстоятельства аварии.

Антон Голицын