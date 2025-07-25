Производители дыхательных тренажеров и фитнес-десертов из Самарской области вошли в число лучших в России

В Москве наградили победителей третьего сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ. В число лучших вошли два производителя из Самарской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Один из победителей — бренд дыхательных тренажеров «Айроник» самарской компании Самоздрав (резидент Сколково). Разработку признали одной из лучших в подноминации «Инновации для красоты и здоровья».

В подноминации «Экспортный потенциал» в число победителей вошел тольяттинский производитель фитнес-десертов «Фитнес шок». Компания занимается функциональными продуктами для здорового питания с 2019 года.

В этом году для участие в конкурсе было подано 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России. В основных, партнерских и специальных номинациях конкурса признаны лучшими 100 брендов из 39 регионов. Более двух тыс. финалистов получат поддержку от партнеров проекта.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Руфия Кутляева