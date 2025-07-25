Поисковые работы на месте взрыва в жилом доме в Саратове продолжатся ночью

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в Саратове будут продолжаться и в ночные часы. На данный момент известно о пяти погибших и семи пострадавших.

На месте в круглосуточном режиме также будут дежурить врачи и полицейские. «Планируется, что специалисты приступят к полному обследованию здания завтра утром. После завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения на базе школы №103, расположенной рядом. Позднее их разместят в гостинице «Сокол».

Полина Мотызлевская