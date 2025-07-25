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Коммерсантъ FM
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Поисковые работы на месте взрыва в жилом доме в Саратове продолжатся ночью

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в Саратове будут продолжаться и в ночные часы. На данный момент известно о пяти погибших и семи пострадавших.

В Саратове в жилом доме взорвался газ. Главное

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На месте в круглосуточном режиме также будут дежурить врачи и полицейские. «Планируется, что специалисты приступят к полному обследованию здания завтра утром. После завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения на базе школы №103, расположенной рядом. Позднее их разместят в гостинице «Сокол».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

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