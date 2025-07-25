Полное обследование частично разрушенного дома в Саратове начнется утром 26 июля

Специалисты должны приступить к полному обследованию частично разрушенного многоквартирного дома № 2 на ул. Блинова в Саратове утром 26 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что спасатели продолжают работать на месте происшествия, помощь медиков потребовалась семерым гражданам, ее оказали амбулаторно. В поисково-спасательных работах, которые будут проводиться и ночью, задействована вся необходимая техника и оборудование.

Господин Бусаргин подчеркнул, что на месте происшествия в круглосуточном режиме дежурят врачи, территория оцеплена полицейскими. Как только все мероприятия завершатся, добавил губернатор, примут решение о возможности допуска жильцов в квартиры.

Павел Фролов