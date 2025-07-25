В Самаре в суд направлено дело в отношении жителя, который хранил тяжелый наркотик

Прокуратура Ленинского района Самары направила в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

По версии следствия, житель с помощью мессенджера купил «у неустановленного лица тяжелый наркотик» общей массой 2,60 гр (особо крупный размер). Он забрал его из тайника-закладки и перевез к себе в квартиру для хранения.

Обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов во время оперативно-розыскных мероприятий. Наркотики, находившиеся при нем, изъяты.

Руфия Кутляева