Председатель СКР вновь заинтересовался дракой в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад по уголовному делу о массовой драке в клубе, сообщает Информационный центр СКР.

Утром 12 апреля возле ночного клуба Vgostibar на Коммунистической улице между двумя компаниями произошла драка. Пострадавший, которого избивали как гости, так и охранники, применил сувенирный нож, нанеся несколько ударов нападавшим. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), его оппоненты являются фигурантами другого уголовного дела — по факту хулиганства.

Ранее Александр Бастрыкин уже требовал доклад по этому происшествию.

Майя Иванова