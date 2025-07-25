Саратовский губернатор сообщил об объявлении режима ЧС регионального уровня

В Саратовской области принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, соответствующее решение приняли в связи с обрушением части многоквартирного дома № 2 по ул. Блинова в Саратове. Господин Бусаргин отметил: указанная мера требуется для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств, ликвидации последствий с привлечением максимальных ресурсов, а также оказания помощи всем пострадавшим.

Напомним, в Саратов направляется глава МЧС России Александр Куренков. Ему предстоит лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения жилого дома на ул. Блинова.

Павел Фролов