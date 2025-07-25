На станции Песчанокопская восстановили контактную сеть
На станции Песчанокопская завершили ремонт контактной сети, поезда постепенно возвращаются к обычному расписанию. Для полного восстановления движения потребуется полтора дня, сообщает news161.ru со ссылкой на главу администрации Песчанокопского района Игоря Апольского.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам господина Апольского, в результате инцидента получил повреждения один жилой дом. Пострадавших среди населения нет. Для ремонта дома власти закупят стеклопакеты и поставят новые двери.