На станции Песчанокопская восстановили контактную сеть

На станции Песчанокопская завершили ремонт контактной сети, поезда постепенно возвращаются к обычному расписанию. Для полного восстановления движения потребуется полтора дня, сообщает news161.ru со ссылкой на главу администрации Песчанокопского района Игоря Апольского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Апольского, в результате инцидента получил повреждения один жилой дом. Пострадавших среди населения нет. Для ремонта дома власти закупят стеклопакеты и поставят новые двери.

Валентина Любашенко