19-летняя ижевчанка осуждена на 6,5 лет за шпионаж в пользу Украины

25 июля Верховный Суд Удмуртии приговорил 19-летнюю ижевчанку к шести годам и шести месяцам лишения свободы за госизмену (ст. 275 УК) в пользу Украины, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Установлено, что после начала специальной военной операции (СВО) девушка заинтересовалась украинскими информационными ресурсами и подписалась на различные сообщества соответствующего содержания в Telegram. Под влиянием источников у фигурантки возникло негативное отношение к СВО.

19 июля фигурантка, на тот момент ей было 17 лет, начала общаться с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в чат-боте Telegram. Несовершеннолетняя предложила ему помощь в сборе информации на территории России.

После получения задания по сбору и передаче информации девушка в этот же день сфотографировала промышленное предприятие с балкона дома, который находится рядом. После этого она собрала информацию о местонахождении предприятия и его руководстве. Полученные данные подсудимая передала представителю ГУР для «дальнейшего использования против безопасности РФ».

Подсудимая признала свою вину. Суд среди прочего учел, что на момент совершения преступления фигурантка являлась несовершеннолетней, и приговорил ее к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.