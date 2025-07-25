Глава МЧС России появится на месте обрушения дома на Блинова в Саратове

Глава МЧС России Александр Куренков решил отправиться в Саратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Саратове господин Куренков лично проконтролирует ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома № 2 на ул. Блинова. Решение вылететь туда он принял после того, как по видеоконференцсвязи заслушал доклад и.о. ГУ МЧС России по Саратовской области Алексея Костюка по оперативной обстановке.

Напомним, днем сегодня, 25 июля, на ул. Блинова обрушилась часть жилого дома. По предварительным данным, произошла утечка газа, погибли четыре человека, на месте происшествия развернут оперативный круглосуточный штаб.

Павел Фролов