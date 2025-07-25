В Пермском крае стартовала XV Всероссийская олимпиада юных геологов

В Перми состоялась церемония открытия XV Всероссийской олимпиады юных геологов. Мероприятие собрало почти 300 школьников из 29 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Участников олимпиады поприветствовал руководитель Федерального агентства по недропользованию — Роснедра Олег Казанов. «Когда-то и я был юным геологом. И как человек, который прошел несколько этапов взросления как геолог, я должен вам сказать, что вы здесь оказались, это не просто так. Вы могли просто отдыхать в эти дни, но вы здесь. Вы сделали выбор, который определит для многих из вас определит дальнейшую жизнь. Сегодня вы — главные геологи страны. А уже завтра вас ждут в большой геологии. Желаю вам больших успехов и интересной игры! Пусть победит сильнейший, а отрасль вас ждет!», — заявил господин Казанов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье обладает богатым геологическим наследием, и вместе с тем активно развивает бережливые технологии недропользования сегодня.

«Пермский край — уникальный регион. Здесь был открыт целый период нашей земной эры – Пермский период. Сто лет назад было открыто профессором Преображенским крупнейшее в стране Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Также в Прикамье был найден первый алмаз в нашей стране. Я желаю всем участникам получить новые знания, проявить свои самые лучшие качества, завести новых друзей и поближе познакомиться с Пермским краем. Уверен, наш регион подарит вам яркие воспоминания, и вы обязательно вернетесь к нам в качестве абитуриентов и молодых специалистов», — сказал Дмитрий Махонин.

Гостям церемонии был представлен исторический и творческий экскурс в историю региона, начиная со знаменитого Пермского периода, когда планета Земля превратилась в сокровищницу полезных ископаемых. Кроме того, участников познакомили с основными вехами формирования признанной в России пермской геологической школы. Знакомиться с регионом участникам помогал символ олимпиады — Медведь-геолог.

Напомним, на протяжении почти двух недель юные геологи будут соревноваться в теоретических практических, творческих и спортивных конкурсах. Тематика олимпиады охватывает разделы естествознания, составляющие комплекс наук о Земле — палеонтологию, петрографию, минералогию, геохимию, геоэкологию и другие науки. Также вопросы практического применения знаний по охране труда, технике безопасности, навыкам полевой жизни, умению проходить геологические маршруты, анализу данных и составлению исследовательских отчетов.