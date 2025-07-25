В Самарской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями

В Сызранском районе в пятницу, 25 июля, около 13:00 (MSK+1) на 884-м км автодороги «М-5 “Урал”» столкнулись четыре транспортных средства, двигающиеся в попутном направлении. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 66-летний водитель автовоза MAN в составе полуприцепа LOHR, направлялся из Самары в Москву. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra, который ехал впереди, под управлением 40-летнего водителя. После удара Hyundai Elantra столкнулась с автомобилем Ford Focus, за рулем которого был 57-летний водитель. Ford Focus в свою очередь врезался в грузовой автомобиль SITRAK, под управлением 44-летнего водителя.

Разовая медицинская помощь потребовалась 35-летней пассажирке автомобиля Hyundai Elantra. 54-летнюю пассажирку того же транспортного средства доставили в больницу для осмотра.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на участке в настоящее время не затруднено.

Руфия Кутляева