МЧС: при взрыве газа в Саратове пострадали семь человек

В результате взрыва в жилом доме в Саратове пострадали семь человек, они находятся на амбулаторном лечении, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи. Известно о четырех погибших, включая ребенка.

До этого момента официально число пострадавших не называлось. Telegram-канал Baza писал, что спасатели достали из-под завалов пятерых пострадавших, в том числе пятилетнюю девочку. По данным Mash, из-под обломков спасли 11 человек.

Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения на базе школы №3. Позднее их разместят в гостинице «Сокол». Общее число эвакуированных власти не называли.

Полина Мотызлевская