В минспорта Башкирии надеются открыть стадион в Кумертау в следующем году

Реконструкция стадиона «Шахтер» в Кумертау должна закончиться в 2026 году, рассказал вице-премьер, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Уфа» на пресс-конференции в информагентстве «Башинформ». В то же время, по его словам, реальные сроки будут зависеть от подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Ремонт футбольного стадиона, построенного в 1952 году, начался в 2019 году силами уфимского ООО «Капитал строй» по контракту с Управлением капитального строительства Башкирии и должен был завершиться следующей осенью. Стоимость работ тогда оценивалась в 246,9 млн руб. Однако завершить работы не удалось, в конце прошлого года стороны расторгли контракт.

21 июля этого года Управление капитального строительства подписало с тем же «Капитал строем» новый контракт, по которому стоимость работа увеличилась более чем в два раза до 512 млн руб. Средства выделит республиканский бюджет. По условиям договора, реконструкция «Шахтера» должна завершиться к концу 2027 года.

Первый замминистра спорта Сергей Алопин на пресс-конференции добавил, что срыв первого контракта был связан, в том числе, с пандемией COVID-19 и подорожанием материалов.

«Мы, безусловно, этой ситуацией владеем, и эту ситуацию отслеживаем. Но все-таки у нас давно это принято в республике и во всех регионах — мы не строим. Мы получаем эти объекты после того, как они построены, и обслуживаем. Поэтому, в какие сроки точно будет построен этот объект. В планах завершить в следующем году, но ответить за строительную организацию мы не можем»,— резюмировал господин Хабибов.

Идэль Гумеров