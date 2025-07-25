Прокуратура заставила власти Тольятти обрезать ветки, закрывающие дорожные знаки

Прокуратура Комсомольского района проверила, как МКУ «Центр организации дорожного движения г. о. Тольятти» исполняет федеральное законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сегодня сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ходе проверки были выявлены факты закрытия дорожных знаков препятствиями в виде зеленых насаждений. Хотя, согласно действующему законодательству, дорожные знаки и светофоры не должны быть закрыты какими-либо препятствиями.

В связи с этим прокуратурой района в адрес МКУ было внесено представление.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, учреждением произведена обрезка веток.

Алексей Алексеев