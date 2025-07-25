Путин передал издательство «Художественная литература» Союзу писателей России

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче Союзу писателей России издательства «Художественная литература». Оно должно перейти союзу в течение полугода, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

С просьбой о передаче издательства к президенту в марте обращался председатель правления союза Николай Иванов. Он указывал, что «Художественная литература» — единственное государственное издательство, и оно сейчас «практически не функционирует». По словам господина Иванова, на его базе союз мог бы издавать молодых авторов, книги и журналы для детей, а также книги о героях СВО.

Издательство «Художественная литература» было основано в 1930 году при участии писателя Максима Горького. В советские годы оно выпустило несколько издательских серий, в том числе «Библиотеку всемирной литературы», «Библиотеку классики», «Классиков и современников». Кроме того, издательство поддерживало выпуск многотомных собраний сочинений русских и зарубежных писателей.

Полина Мотызлевская