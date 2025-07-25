Суд приостановил деятельность кафе «Суперленд»

Индустриальный суд Перми приостановил деятельность кафе «Суперленд» на Шоссе Космонавтов, 162Б. Как сообщает пресс-служба суда, поводом стали нарушения санитарных норм, создавшее реальную угрозу для здоровья и жизни горожан.

Инициированная главным санитарным врачом проверка Роспотребнадзора зафиксировала в деятельности кафе «Суперленд» систематическое пренебрежение требованиями безопасности организации питания. На ключевые продукты (яйца, мясные изделия, фрукты) не было никаких сопроводительных документов. Происхождение и качество – под вопросом. Сырье транспортировалось через зону готовых закусок. Сырое мясо и готовая к употреблению еда лежали в одном холодильнике, что является идеальным условием для размножения опасных бактерий.

У 70% проверенных сотрудников в личных медицинских книжках отсутствовали отметки о проведении обязательных профилактических прививок (против кори, дифтерии, вирусного гепатита А). Ежедневные медосмотры на инфекции не проводились. Готовые блюда продавали не в день приготовления. Условия и сроки годности продуктов нарушались.