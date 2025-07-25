Жильцов разрушенного взрывом дома в Саратове разместят в гостинице

Пункт временного размещения для жильцов разрушенного взрывом дома в Саратове организован на базе школы №103, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Позднее жителей разместят в гостинице «Сокол».

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. На месте продолжается разбор завалов. Известно о четырех погибших, включая ребенка.

Сколько человек было эвакуировано из дома — власти не сообщали. В ПВР для них организовано горячее питание и ночлег. Также с эвакуированными и пострадавшими работают психологи МЧС.

Полина Мотызлевская