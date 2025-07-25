МЧС предупреждает о шквалистом ветре и ливнях в Челябинской области

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. До конца суток 25 июля, а также 26 июля в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителям региона рекомендуют скорректировать планы с учетом погодных условий, избегать нахождения под линиями электропередач, не парковать автомобили вблизи плохо укрепленных конструкций и деревьев.

Пол данным Челябинского гидрометцентра, в районах выпадения сильных осадков 26-28 июля возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Температура воздуха в среднем по региону ночью составит +12,+17, при прояснении до +9. Днем ожидается +19,+24, в горах до +16 градусов Цельсия.