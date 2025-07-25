«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за включение горячей воды после гидравлических испытаний

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей, жилищные организации – УК и ТСЖ – отвечают за своевременное подключение горячей воды в квартирах после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Вопросы о сроках проведения летних ремонтов, отключениях горячей воды и сроках возобновления подачи горячего водоснабжения, в первую очередь, нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.

После завершения процесса гидравлических испытаний тепловых сетей именно обслуживающая организация – УК/ТСЖ – обеспечивает приём теплоносителя в доме для того, чтобы подача горячей воды в квартиры возобновилась. Именно управдом обязан проверить внутридомовые сети и обеспечить их готовность к включению коммунальной услуги.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8(342)259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие горячей воды не обязательно может быть вызвано ремонтами на теплосетях, иногда дело в работах внутри дома, которые ведет жилищная организация. Управдом обязан принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах отсутствия горячей воды», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей в краевой столице. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Гидравлические испытания 23.07.2025-26.07.2025

ул. Нижнекамская, 25а;

ул. Воронежская, 1, 3, 8, 17а, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59;

ул. А. Фадеева, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13а, 14, 15;

ул. Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9, 11/1;

ул. Мензелинская, 7, 9, 12, 14, 15, 16;

ул. Ласьвинская, 110;

ул. И. Панфилова, 2, 4а, 6а, 6б, 6/1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11а, 12, 13а, 14, 14/1, 9, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20;

ул. Херсонская, 2;

ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

ул. 2-я Буровая, 13;

ул. Дунайская, 15, 17, 19.

Гидравлические испытания 28.07.2025-11.08.2025

ул. Пермская, 2, 3, 8, 10, 11, 11а, 17, 22, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39а, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 60в, 62, 62в, 64, 64а, 66, 72;

ул. 25-го Октября, 9, 12, 17, 18, 18а, 22, 24;

ул. С. Клименко, 1, 3, 3а;

ул. Екатерининская, 10, 24, 28, 30, 32, 32а, 44, 48, 48а, 52, 56, 64, 66, 68;

ул. Газеты "Звезда", 20, 24, 24а;

ул. М. Горького, 1, 2, 3, 14а, 14б, 15, 18, 20, 21, 22а, 24, 27, 28, 30, 34, 36;

ул. Сибирская, 8, 17б, 19, 23, 25;

ул. В. Ленина, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 42в, 44, 46а;

ул. Петропавловская, 7а, 8а, 9, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15д, 16а, 18, 18а, 20;

ул. Н. Островского, 6, 9, 15, 15а, 20а, 21, 22;

ул. Советская, 1, 3, 6, 7а, 8, 10, 18, 18а, 18б;

ул. Монастырская, 2, 2а, 5, 7;

ул. Мира, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41/1, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 72;

ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;

ул. Космонавта Беляева, 8;

ул. Комбайнеров, 39, 39б;

ул. Н. Баумана 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 25г.

Гидравлические испытания 29.07.2025-12.08.2025

шоссе Космонавтов, 47, 48;

ул. Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. А. Мильчакова, 3, 5, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 37;

ул. Полевая, 2, 5, 7, 10;

ул. И. Крылова, 15, 15а, 17, 34, 36;

ул. Вильвенская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Связистов, 4, 5;

ул. Г. Овчинникова, 2, 5, 7, 8;

ул. Горняков, 5а, 6, 7;

ул. Н. Гастелло, 5, 6, 7, 10;

ул. Д. Левченко, 11, 13, 17, 21;

ул. Луньевская, 5,

переулок Бершетский, 3, 6;

ул. Г. Котовского, 2а, 4;

переулок Бисерский, 5.

Гидравлические испытания 30.07.2025-13.08.2025

ул. В. Куйбышева, 86, 88, 95а, 95/65, 97, 97а, 99/81, 101;

ул. К. Цеткин, 12, 12а, 14, 14б, 16, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 31;

ул. Коминтерна, 17, 25, 30;

ул. В. Белинского, 50, 52;

ул. П. Соловьева, 9, 9а, 12, 14;

Комсомольский проспект, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

ул. Ю. Смирнова, 9, 10;

ул. Маршала Жукова, 33;

мкр Новые Ляды

ул. Коммунистическая, 4, 5, 7, 8, 10;

ул. Чусовская, 18а, 20а, 22а, 24а, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Береговая, 41, 42;

ул. Сосновая, 6.

Гидравлические испытания 31.07.2025-02.08.2025

ул. 5-я Каховская, 8а, 8в, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10а;

ул. Адмирала Ушакова, 32, 34а, 36, 36Б, 49, 53, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76;

ул. Батумская, 8, 11;

ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;

ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;

ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;

ул. Нижнекурьинская, 4, 8, 10, 12, 38;

ул. Сокольская, 123;

ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;

ул. Черниговская, 1, 5, 9;

ул. Юнг Прикамья, 10;

ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;

ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

ул. Туапсинская, 20;

ул. Оханская, 17;

ул. Теплоходная, 14, 14а.

Гидравлические испытания 01.08.2025-15.08.2025

ул. А. Борчанинова, 15, 62, 85;

шоссе Космонавтов, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18;

переулок Баковый, 5;

ул. А. Пушкина, 102, 104, 107а, 108, 108а, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 115а, 116а, 116б, 116в;

ул. Екатерининская, 133, 135, 141;

ул. А. Луначарского, 94, 96, 103, 105, 122а;

ул. Н. Крисанова, 26, 26а, 26Б.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»