Донская винодельня наращивает выпуск автохтонных сортов винограда

Донская Винодельня «Ведерниковъ» из группы компаний «Абрау-Дюрсо» намерена нарастить выпуск автохтонных вин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании Максима Тройчука

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Тройчука, компания увеличивает производство как среднего, так и высокого ценового сегмента. В 2023 году были высажены сорта «Цимлянский черный» и «Сибирьковый». В прошлом году посадили «Голубок», планируется заложить новый виноградник «Каберне Совиньон». По итогам 2025 года руководство рассчитывает на хороший урожай, однако из-за погодных условий он может оказаться ниже рекордных показателей 2024 года.

«Также продолжается работа по расширению посадок виноградников, как донских аборигенных сортов, так и зарекомендовавших себя международных и гибридных сортов», — пояснил Максим Тройчук.

По данным «СПАРК-Интерфакс» ООО «Винодельня Ведерниковъ» зарегистрировано в 2024 году в Ростовской области. Основная деятельность — выращивание винограда. Выручка за минувший год составила 74 млн руб., чистая прибыль — 202 тыс. руб.

Валентина Любашенко