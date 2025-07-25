Под Самарой появится новое предприятие по производству упаковочных материалов

Министерство экономического развития Самарской области сообщило о подписании соглашения с инвестором для строительства производственно-складского комплекса в индустриальном парке «Преображенка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Объем инвестиций в проект составит около 80 млн руб. На новом предприятии планируется создать 20 рабочих мест. Первый этап строительства начнется в конце 2026 года, а второй — в 2028 году.

На заводе будут производить печатную упаковку из бумаги, полимерную пленку и другие упаковочные материалы.

Андрей Сазонов