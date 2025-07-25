На досрочных выборах главы Оренбуржья можно будет проголосовать в Москве

На досрочных выборах губернатора Оренбургской области, которые пройдут 12, 13 и 14 сентября, избиратели смогут проголосовать в Москве. Для этого в столице открыто 14 экстерриториальных участков, сообщил облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Председатель комиссии Евгения Ивлева отметила, что это нововведение расширяет возможности для тех, кто будет в Москве по разным причинам. Оренбуржцы смогут проголосовать на любом из 14 участков, используя электронные бюллетени.

Для участия необходимо заранее прикрепиться к участку через механизм «Мобильный избиратель» на Госуслугах с 28 июля по 8 сентября. Адреса участков будут доступны на этом же портале. Евгения Ивлева подчеркнула, что избиратели, подавшие заявление, будут исключены из списка по месту регистрации: это позволит предотвратить двойное голосование.

Георгий Портнов