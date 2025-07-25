Ушла из жизни почетный гражданин Самары Валентина Парамонова

На 85-м году жизни скончалась почетный гражданин Самары Валентина Парамонова. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Валентина Парамонова — кавалер орденов Ленина, Трудовой Славы III степени и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Была награждена медалью «За доблестный труд». Более полувека работала водителем трамвая, в общей сложности проехала около полутора миллионов километров. Она в совершенстве освоила семь модификаций трамвая, также была одним из немногих водителей, которым доверяли водить составы из трех трамвайных вагонов.

Евгений Чернов