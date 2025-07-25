Число погибших в результате обрушения дома в Саратове увеличилось до четырех

В ходе разбора завалов многоквартирного дома № 2 по ул. Блинова в Саратове спасатели обнаружили еще одного погибшего. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее ведомство отмечало, что погибли три человека. Речь идет о двух взрослых и одном ребенке. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Губернатор Роман Бусаргин заявил, что специалисты оценят ущерб, как только завершат поисково-спасательные работы и обследуют здание. Денежные средства пострадавшим выделят из резервного фонда.

Павел Фролов