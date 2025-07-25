Снижение ставки до 18% не оживит рынок недвижимости Ростова

Снижение ключевой ставки Центробанком с 20% до 18% не повлияет на рынок недвижимости Ростова. Рост может начаться только при ставке не более 10% годовых. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на генерального директора компании по управлению недвижимостью «Титул» Евгения Сосницкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению эксперта, разница в два процентных пункта при нынешних высоких уровнях не имеет значения для стимулирования рыночной ипотеки. Реальный рост начнется лишь при снижении ставки до 10% и ниже, чтобы итоговая кредитная нагрузка для заемщика не превышала 15% годовых, а в идеале составляла 12-12,5%.

«Абсолютно неважно, какая будет сейчас процентная ставка. Это никак не повлияет на ситуацию на рынке недвижимости. Ставки в 17-19% остаются абсолютно некомфортными, и ростовчане не будут брать рыночную ипотеку на таких условиях», — подчеркнул господин Сосницкий.

Эксперт привел данные, подтверждающие стагнацию рыночной ипотеки. Сейчас 70% всех ипотечных кредитов в сегменте новостроек приходится на первичное жилье, из них 85% оформляется по льготной семейной программе.

«В сегменте индивидуального жилищного строительства ситуация еще более показательна. По данным института жилищного развития «Дом.РФ» на июнь, 98% выданных кредитов — это семейная ипотека, и лишь 2% — рыночная. Поэтому не будет развиваться рыночная ипотека, пока ставка не упадет», — констатировал гендиректор «Титула».

Валентина Любашенко