В Волжском районе Самарской области загорелся грузовой автомобиль MAN

В пятницу, 25 июля, около 13:15 (MSK+1) на 42-м км автодороги «Р-229» Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград во время движения произошло возгорание грузовика MAN, который перевозил бутилированную воду из Царевщины в Чапаевск. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным ведомства, грузовым автомобилем управлял водитель 1976 года рождения, который работает частным перевозчиком. Пострадавших нет. Сотрудники ГАИ продолжают работу на месте происшествия, выясняют все обстоятельства и причины возгорания. Движение на участке организовано в штатном режиме.

Руфия Кутляева