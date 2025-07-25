На содержание Набережной реки Белой в Уфе направят до 14 млн рублей

МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» на аукционе 5 августа выберет подрядчика содержания набережной реки Белой на участке от створа Бельской улицы до железнодорожного моста, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 14 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из бюджета города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Содержать объект необходимо до конца года. Исполнитель должен привлечь к работам как минимум 20 человек. Подрядчик обязан содержать в чистоте проезжую часть, тротуары, беговые и велодорожки, техническую полосу и лестницы, поливать и косить траву на газонах, ухаживать за цветами, деревьями и кустарниками. Также он должен следить за чистотой урн и береговой линии.

Майя Иванова