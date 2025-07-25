Самарское отделение «Коммунистов России» подали в суд на облизбирком

Самарское региональное отделение партии «Коммунисты России» подало в Октябрьский районный суд Самары иск к облизбиркому. Об этом журналистам сообщил первый секретарь реготделения партии Вадим Байков на пресс-конференции сегодня, 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В понедельник, 21 июля, избирком региона отказал «Коммунистам России» в заверении списка кандидатов для участия в выборах депутатов городской думы Самары по одномандатным избирательным округам. Список кандидатов был подан 19 июля.

Как пояснили «Коммунисты России», отказ связан с тем, что партия якобы не вовремя уведомила избирательную комиссию о проведении конференции. Конференция «Коммунистов России», на которой было принято решение о выдвижение кандидатов на выборы, состоялась 17 июля. Телефонограмма о проведении конференции была отправлена в избирательную комиссию 14 июля, сказал Вадим Байков, однако от избиркома никто на конференцию не пришел.

«В Избирательной комиссии Самарской области нам сказали, что мы несвоевременно их уведомили, но по закону уведомить избирком нужно за день. Мы это требование выполнили»,— отметил Вадим Байков.

При этом в ЦК партии заявили, что у них нет претензий к избирательной комиссии в Самаре.

«Отказ в заверении списка считаем правомерным, ошибки допустил комитет регионального отделения, они не советовались с ЦК по процедуре»,— цитируются слова председателя ЦК КПКР Сергея Малинковича на сайте партии.

«Есть у нас вопросы и к подбору кандидатов местным комитетом. Мы дали указание комитету регионального отделения прекратить высказывать ничем не обоснованные претензии; если комитет к ЦК не прислушается и в период СВО будет сеять раздоры в области, такой комитет партии может быть распущен в установленном порядке. Сейчас нужна консолидация и соблюдение правовых норм, а не скандалы. По всей стране у нас прекрасно идут выдвижения, регистрации, все в свои сроки, спокойно и легитимно»,— добавили в ЦК.

Самарское реготделение «Коммунистов России» решили выдвинуть девять кандидатов на выборы в думу Самары. Железнодорожный район планировала представлять Марина Байкова (3-й округ), Куйбышевский — Дмитрий Гуренков (17-й округ), Ленинский — Владимир Пушкин (19-й округ). В Октябрьский район шли сразу трое кандидатов: Вадим Байков (20-й округ), Светлана Байбикова (21-й округ) и Раиль Рахмаев (22-й округ), в Кировский район — экс-единоросс и бывший депутат Кировского райсовета Сергей Фетисенко (24-й округ), в Советский — Елена Семиколенова (32-й округ) и политтехнолог Дмитрий Савчук (37-й округ).

Сабрина Самедова