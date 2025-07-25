Донские фермеры проверили качество 100 тонн овощей на соответствие требованиям ЕАЭС

Овощеводы из Азовского, Сальского и Семикаракорского районов Ростовской области протестировали урожай нового сезона в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Цель проверки — получение деклараций соответствия требованиям Евразийского экономического союза. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

Как пояснили в пресс-службе, сельхозпроизводители предоставили для испытаний морковь, свеклу, картофель и репчатый лук. Общий объем продукции, прошедшей лабораторную проверку, составил сто тыс. т.

Эксперты выполнили более ста исследований. В ходе анализа определяли содержание токсичных элементов и уровень радионуклидов, контролировали количество нитратов и остаточных пестицидов. Также проводили тесты на наличие ГМО, яиц гельминтов и патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу.

«Все проверенные образцы овощной продукции полностью соответствуют установленным нормам качества и безопасности, что подтверждено протоколами испытаний, выданными для оформления деклараций соответствия»,— сообщила «Ъ-Ростов» руководитель органа по сертификации Донского филиала Инна Поддубецкая.

Валентина Любашенко