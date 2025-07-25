Власти окажут поддержку пострадавшим в результате обрушения дома в Саратове

Специалистам предстоит оценить ущерб, нанесенный в результате обрушения части многоквартирного дома на ул. Блинова в Саратове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, этой работой займутся после завершения поисково-спасательных работ и обследования здания. Господин Бусаргин отметил, что для пострадавших граждан средства в качестве материальной поддержки направят из резервного фонда.

Также губернатор подчеркнул: власти выделят необходимую сумму на строительные работы, если подтвердится, что нет угрозы дальнейшего разрушения дома и его можно восстановить для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали всех жильцов из полуразрушенного дома на ул. Блинова в Саратове, а также соседнего здания. Под завалами могут находиться люди, на месте происшествия работают специалисты МЧС. Предварительная причина случившегося — утечка газа. По словам губернатора, развернут оперативный круглосуточный штаб. Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома (ст. 238 УК РФ). По информации МЧС, погибли три человека.

Павел Фролов