Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до четырех

Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Ранее ведомство подтверждало гибель троих жильцов — двух взрослых и одного ребенка.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушился угол дома с 7 по 10 этаж.

На месте продолжается разбор завалов, работают спасатели и кинологи. В 13:50 мск ТАСС сообщил, что спасатели обнаружили под обломками живого мужчину. До этого СМИ писали, что из-под завалами были найдены более 10 человек.

Для эвакуированных жильцов дома городская администрация организовала пункт временного размещения на базе школы №103.

Полина Мотызлевская